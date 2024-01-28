ФРГ приостановит финансирование БАПОР

По информации МИД ФРГ, Германия приняла решение приостановить финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до завершения расследования обвинений в причастности некоторых сотрудников агентства к атакам палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.