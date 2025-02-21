В музее им. Шемановского открылась выставка макетов городов воинской славы

В музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского открылась выставка макетов мемориалов славы городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений времён Великой Отечественной войны.
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