Подавляющее число россиян признались, что любят фастфуд

Абсолютное большинство россиян отметили, что любят фастфуд (88%). 43% опрошенных употребляют его несколько раз в месяц, почти столько же (40%) — несколько раз в неделю, каждый десятый (9%) — ежедневно, и еще почти такое же количество опрошенных (8%) — несколько раз в год.