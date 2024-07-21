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Подавляющее число россиян признались, что любят фастфуд

Подавляющее число россиян признались, что любят фастфуд

Абсолютное большинство россиян отметили, что любят фастфуд (88%). 43% опрошенных употребляют его несколько раз в месяц, почти столько же (40%) — несколько раз в неделю, каждый десятый (9%) — ежедневно, и еще почти такое же количество опрошенных (8%) — несколько раз в год.

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