Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Жители Восточного Дегунина могут сообщать городским службам о сезонных проблемах

Опция рапорта о типично сезонных проблемах появилась на городском портале «Наш город». Как сообщила пресс-служба департамента информационных технологий, жители могут оставлять сообщения о необходимости убрать опавшую листву с тротуаров, временных скоплениях воды после дождя и повреждениях деревьев из-за сильных порывов ветра.

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