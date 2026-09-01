Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Жилсона Беншимола после травмы в домашнем матче 3-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (0:0, 5:4 — пенальти).
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