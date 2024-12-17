Женщина 2,5 года прожила с хирургическими ножницами в брюшной полости

Жительница Индии жаловалась на боли, но медики не могли ей помочь Жительница Индии прожила два с половиной года с хирургическими ножницами в брюшной полости – врачи забыли их, когда проводили ей операцию.
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