В способности Турции помочь урегулировать конфликт на Украине усомнились

В урегулировании конфликта на Украине можно попытаться задействовать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако время Стамбульских переговоров давно прошло, и у Турции сейчас хватает внутренних проблем, рассказал политолог Николай Топорнин.