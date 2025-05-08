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В способности Турции помочь урегулировать конфликт на Украине усомнились

В способности Турции помочь урегулировать конфликт на Украине усомнились

В урегулировании конфликта на Украине можно попытаться задействовать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако время Стамбульских переговоров давно прошло, и у Турции сейчас хватает внутренних проблем, рассказал политолог Николай Топорнин.

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