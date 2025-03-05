ФСБ задержала жителя Екатеринбурга, который призывал поджигать военкоматы

Сотрудники ФСБ задержали жителя Екатеринбурга, который призывал совершать теракты, передает ТАСС.В силовых структурах рассказали, что задержанный 2001 года рождения признался, что, находясь в Грузии, он через соцсети призывал поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова.