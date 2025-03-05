Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Франция и ЕС останутся без трусов наращивая военные расходы, а "Желтые жилеты" покажутся Макрону безобидными хулиганами.Макрон: Франция н...
  • Eduard
    Помоему его в дурку пора придурка!Макрон заявил, чт...
  • Eduard
    Всё желаемое за действительное выдают!Макрон заявил, чт...

ФСБ задержала жителя Екатеринбурга, который призывал поджигать военкоматы

ФСБ задержала жителя Екатеринбурга, который призывал поджигать военкоматы

Сотрудники ФСБ задержали жителя Екатеринбурга, который призывал совершать теракты, передает ТАСС.В силовых структурах рассказали, что задержанный 2001 года рождения признался, что, находясь в Грузии, он через соцсети призывал поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
22 час.
наверх