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Доказано: польза 16-часового голодания заметна в течение как минимум года

Доказано: польза 16-часового голодания заметна в течение как минимум года

Согласно результатам недавнего исследования, ограниченный по времени приём пищи (TRE) в течение трёх месяцев может стать многообещающей стратегией для поддержания долгосрочной потери веса у взрослых с избыточной массой тела или ожирением.

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