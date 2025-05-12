Доказано: польза 16-часового голодания заметна в течение как минимум года

Согласно результатам недавнего исследования, ограниченный по времени приём пищи (TRE) в течение трёх месяцев может стать многообещающей стратегией для поддержания долгосрочной потери веса у взрослых с избыточной массой тела или ожирением.
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