Нутрициолог назвала самый вредный вид риса

Рис является одним из наиболее популярных продуктов в меню многих приморцев. Нутрициолог, директор Центра внедрения оздоровительных практик в Приморье Марина Тарантул рассказала корреспонденту PRIMPRESS, какой рис самый полезный, а кому лучше отказать от его употребления.
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