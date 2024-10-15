Нутрициолог назвала самый вредный вид риса

Рис является одним из наиболее популярных продуктов в меню многих приморцев. Нутрициолог, директор Центра внедрения оздоровительных практик в Приморье Марина Тарантул рассказала корреспонденту PRIMPRESS, какой рис самый полезный, а кому лучше отказать от его употребления.