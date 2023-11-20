Рамазан Оразов о поражении от Словении: «Даже не знаю, что сказать сейчас. Нет никаких эмоций»

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов прокомментировал поражение от Словении в квалификации Евро (1:2).
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