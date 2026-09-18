Глазов подал заявление об отставке с поста замглавы Верховного суда

Зампредседателя Верховного суда Юрий Глазов подал заявление об отставке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ВККС.
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