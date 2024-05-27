В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с хищением квартир путем незаконного приобретения права

В ходе предварительного следствия установлено, что в течение трех лет на территории г. Хабаровска действовала группа лиц в составе семи человек, которая осуществляла мошенническую схему, связанную с незаконным приобретением в собственность квартир.
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