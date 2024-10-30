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5koleso.ru

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В Китае выпустили седан с запасом хода свыше 2200 км: россияне о нем пока не знают

В Китае выпустили седан с запасом хода свыше 2200 км: россияне о нем пока не знают

Компания Roewe, принадлежащая концерну SAIC, установила мировой рекорд Гиннесса по самому большому расстоянию, пройденному подключаемым гибридом (PHEV) без остановки на дозаправку или подзарядку: с полным баком бензина и полностью заряженной батареей автомобиль компании преодолел измеренное расстояние в 2208 километров (!), а средний расход топлива в ходе пробега составил всего 2,49 литра / 100 километров.

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