Происшествия

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В Иркутской области сотрудники полиции помогли жителям справиться с пожаром

Накануне в вечернее время инспекторы дорожно-патрульной службы младший лейтенант полиции Владислав Хулугуров и младший лейтенант полиции Вячеслав Николаев Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» находились на дежурстве.

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