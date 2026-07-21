Вашингтонский судья заблокировал рынки спортивных прогнозов Kalshi из-за законов штата об азартных играх

Вашингтонский суд удовлетворил ходатайство о временной блокировке предложения Kalshi контрактов на спортивные события в штате, заявив, что компания занимается незаконной деятельностью в сфере азартных игр в соответствии с законодательством штата.
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