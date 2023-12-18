Глава МВФ Георгиева: без помощи Запада Украина продержится пару месяцев

АК

Александр Киевская Русь

Для Украины единственный выход спастись от всех кризисов - войти в состав России. Выгоды огромные. Спасаемся от укронацистов с их звериной ненавистью к России. Обеспечиваем русский язык по всей Украине вместо тупиковой и никому не нужной укромовы. Обеспечиваем качественое образование в школах и вузах. Только нужно исключить чисто бандеровские девять западных областей Украины - Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая. Пусть отходят к Венгрии, Румынии или Польше. Там с ними справятся - дадут хорошо по наглой бандеровской роже, посадят в тюрьму лет на 10, а там и страна заживет хорошо. Ибо ненависть всегда разрушает. А бандеровцы живут только ненавистью к России.