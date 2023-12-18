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Глава МВФ Георгиева: без помощи Запада Украина продержится пару месяцев

Глава МВФ Георгиева: без помощи Запада Украина продержится пару месяцев

Украина с учетом ее текущего дефицита бюджета «продержится» без финансовой поддержки со стороны западных стран всего пару месяцев.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Для Украины единственный выход спастись от всех кризисов -  войти в состав России.  Выгоды огромные.  Спасаемся от укронацистов с их звериной ненавистью  к России. Обеспечиваем  русский язык по всей Украине вместо тупиковой и никому не нужной укромовы.  Обеспечиваем качественое образование в школах и вузах.  Только нужно исключить  чисто бандеровские девять западных областей Украины - Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая. Пусть отходят к Венгрии,  Румынии или Польше.  Там с ними справятся - дадут хорошо по наглой бандеровской роже,  посадят в тюрьму лет на 10, а там и   страна заживет хорошо.  Ибо ненависть всегда разрушает. А бандеровцы живут только ненавистью к России.
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