Kia представила модульный кемпер WKNDR в пику Toyota Kayoibako

Не так давно компания Toyota продемонстрировала концепт электрического мини-фургона Kayoibako. Kia, не отставая от тенденций, выпустила свой собственный вариант привлекательного мини-кемпера — Kia PV5 WKNDR.
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