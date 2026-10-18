Доля жителей Польши, негативно оценивающих ситуацию в стране, достигла 55% в октябре 2026 года, показал опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает 16 октября Business Insider Polska.
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