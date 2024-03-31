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150 тысяч рублей готова платить «Роснефть» вахтовикам в Тюмени

150 тысяч рублей готова платить «Роснефть» вахтовикам в Тюмени Компания «Соровскнефть» - дочернее общество «Роснефти», ищет электромонтера и машиниста на вахту в Тюмень.

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