150 тысяч рублей готова платить «Роснефть» вахтовикам в Тюмени Компания «Соровскнефть» - дочернее общество «Роснефти», ищет электромонтера и машиниста на вахту в Тюмень.
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150 тысяч рублей готова платить «Роснефть» вахтовикам в Тюмени Компания «Соровскнефть» - дочернее общество «Роснефти», ищет электромонтера и машиниста на вахту в Тюмень.
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