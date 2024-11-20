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Военное обозрение

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Время крайних мер: Российская стратегия ядерного сдерживания

19 ноября, спустя пару дней после снятия запрета на удары американскими ракетами вглубь России, Кремль опубликовал долгожданную и обновленную стратегию ядерного сдерживания.

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