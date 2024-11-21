Русская весна
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Русская весна

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Россия вновь стала главным поставщиком газа в ЕС

Россия вновь стала главным поставщиком газа в ЕС

Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.

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Комментарии
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ИО
Игорь Осокин
Пора недружественным странам газ перекрыть вообще, чтобы не могли работать заводы по производству оружия, или набить карманы деньгами от продажи газа важнее?
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18 час.
Константин Самарин
Все, как обычно: Европа Украине поставляет ракеты, для ударов по России. А Россия, в благодарность за это- поставляет Европе газ, для того, чтобы не останавливались производства, где эти ракеты делают. Видимо, уж очень хороший магарыч имеет Кремль от поставок этого газа, раз готов платить жизнями россиян за этот бизнес.
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10 час.

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