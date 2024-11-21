Россия вновь стала главным поставщиком газа в ЕС

Константин Самарин

Все, как обычно: Европа Украине поставляет ракеты, для ударов по России. А Россия, в благодарность за это- поставляет Европе газ, для того, чтобы не останавливались производства, где эти ракеты делают. Видимо, уж очень хороший магарыч имеет Кремль от поставок этого газа, раз готов платить жизнями россиян за этот бизнес.