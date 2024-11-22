АК Александр Крылов Главным источником и зачинщиком всех войн против России на протяжении столетий является Англия. Вывод один: вырезать этот гнойник немедленно, без всяких проволочек не дожидаясь перитонита!

СЗ Светлана Зуева Сцуки,пусть ложаться спать и думают о том,что могут не проснуться! Шакалы пидарастические😡😡😡😡