​Паника на Западе после удара «Орешника»: на первых страницах зарубежных СМИ — только Путин (ФОТО)

Зарубежные СМИ отреагировали на вчерашний пуск баллистической ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» и вечернее обращение президента России Владимира Путина, посвятив ему первые страницы своих печатных изданий.
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