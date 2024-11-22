Русская весна
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Русская весна

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​Паника на Западе после удара «Орешника»: на первых страницах зарубежных СМИ — только Путин (ФОТО)

​Паника на Западе после удара «Орешника»: на первых страницах зарубежных СМИ — только Путин (ФОТО)

Зарубежные СМИ отреагировали на вчерашний пуск баллистической ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» и вечернее обращение президента России Владимира Путина, посвятив ему первые страницы своих печатных изданий.

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Комментарии
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АК
Александр Крылов
Главным источником и зачинщиком всех войн против России на протяжении столетий является Англия. Вывод один: вырезать этот гнойник немедленно, без всяких проволочек не дожидаясь перитонита!
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20 час.
СЗ
Светлана Зуева
Сцуки,пусть ложаться спать и думают о том,что могут не проснуться! Шакалы пидарастические😡😡😡😡
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20 час.
Владимир Соловьев
ЗАПАД, ПОКА СУЩЕСТВУЕТ, НЕ ПРЕКРАТИТ ДЕЛАТЬ ПОДЛОСТИ РОССИИ, У НЕГО ЕСТЬ НА КОГО ОПЕРЕТЬСЯ В РОССИИ!
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19 час.

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