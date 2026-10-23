Трамп заявил журналистам, что Маск восстановил доступ Украины к Starlink, сообщает Reuters. Американский лидер отказался отвечать на вопрос, говорил ли он с миллиардером по этому поводу, отметив лишь: «Суть в том, что он вернул его».
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