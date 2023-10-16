Fix Price получил листинг на Астанинской бирже

Fix Price Group получила листинг на Астанинской международной бирже (AIX). Ее глобальные депозитарные расписки (ГДР) были включены в официальный котировальный список торговой площадки и будут допущены к торгам 17 октября 2023 года, говорится в сообщении компании.
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