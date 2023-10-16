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Fix Price получил листинг на Астанинской бирже

Fix Price получил листинг на Астанинской бирже

Fix Price Group получила листинг на Астанинской международной бирже (AIX). Ее глобальные депозитарные расписки (ГДР) были включены в официальный котировальный список торговой площадки и будут допущены к торгам 17 октября 2023 года, говорится в сообщении компании.

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