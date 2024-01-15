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Парламентская газета

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Лавров встретится с главой МИД КНДР 16 января

Лавров встретится с главой МИД КНДР 16 января

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи 16 января. Об этом 15 января сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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