Лавров встретится с главой МИД КНДР 16 января

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи 16 января. Об этом 15 января сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии