Театр абсурда

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Русские воины — не свинорезы и мясники, а сдерживающие зло

Русские воины — не свинорезы и мясники, а сдерживающие зло

Русские никогда не были мясниками, это не по-христиански. Поэтому меня коробит, когда слышу от наших комментаторов фразочки в радостном тоне про мясорубку, фарш, свинорез и подобное.

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