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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Миңнеханов белән Цивилев Югары нефть мәктәбе кампусын карады һәм балалар белән очрашты

Миңнеханов белән Цивилев Югары нефть мәктәбе кампусын карады һәм балалар белән очрашты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия энергетика министры Сергей Цивилев белән бергә Әлмәттә Югары нефть мәктәбе кампусында булды һәм балалар – эковолонтерлар һәм яшь эколог олимпиадаларында җиңүчеләр белән очрашты.

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