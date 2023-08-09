Холопам приготовиться к реституции. Возвращаются хозяева Львова

Лев Сивохин После возможного перехода западных областей Украины к Польше возникнет вполне предсказуемая ситуация, которая может перерасти в военный конфликт.

N Nata За что боролись.... Когда вылизываешь чужое/хозяйское блюдо приготовься слизать и его г...но