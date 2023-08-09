Театр абсурда

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Холопам приготовиться к реституции. Возвращаются хозяева Львова

Холопам приготовиться к реституции. Возвращаются хозяева Львова

Представьте себе картину: новая польская администрация выселяет Ирину Фарион из ее собственной квартиры по закону о реституции.

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Комментарии
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Лев Сивохин
После возможного перехода западных областей Украины к Польше возникнет вполне предсказуемая ситуация, которая может перерасти в военный конфликт.
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15 час.
N
Nata
За что боролись.... Когда вылизываешь чужое/хозяйское блюдо приготовься слизать и его г...но
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12 час.
Виктор Фоменко
Напомните полякам, что Варшава в своё время принадлежала России.
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8 час.

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