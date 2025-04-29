Услуга по выносу мусора: сколько можно заработать на чужой лени

РИА Новости/Артур Лебедев "Лень – двигатель прогресса" – думаете, это шутка? Нет, чистая правда. Судите сами: кому-то лень было делать уборку – появился робот-пылесос, лень готовить – появились сервисы доставки из кафе, лень ходить по торговым центрам – к вашим услугам теперь магазины на диване и маркетплейсы в интернете.