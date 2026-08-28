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Русская весна

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В Индонезии объяснили феномен популярности «Маши и Медведя» в стране

В Индонезии объяснили феномен популярности «Маши и Медведя» в стране

Секрет огромной популярности российского мультсериала «Маша и Медведь» в Индонезии заключается в сочетании юмора, эмоциональной теплоты и универсальных ценностей дружбы, близких индонезийской культуре, рассказала специалист по коммуникациям Университета Индонезии, соавтор исследования о мультсериале Тера Видьястути.

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