В Индонезии объяснили феномен популярности «Маши и Медведя» в стране

Секрет огромной популярности российского мультсериала «Маша и Медведь» в Индонезии заключается в сочетании юмора, эмоциональной теплоты и универсальных ценностей дружбы, близких индонезийской культуре, рассказала специалист по коммуникациям Университета Индонезии, соавтор исследования о мультсериале Тера Видьястути.
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