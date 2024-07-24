Мишустин: президентские стипендии распространят еще на 12 направлений

В РФ до конца года планируется увеличить число направлений, по которым производится выплата президентских стипендий в сфере науки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского кабмина Михаила Мишустина.
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