Украина теряет Днепр даже без участия России

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаУкраина теряет Днепр даже без участия России Украина стремительно теряет свою главную водную артерию – реку Днепр, причем без всякого участия «зловредной» России.Вернуться к статье9321НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана ЖуравлеваКрыму, днепровская канализация не нужна !!!!! Пусть сами ею упиваются....))))АлександрДнепр уже в советское время цвёл - вода была зелёной ещё в 60-е годы. Но тогда хотя бы углублялось и чистилось русло Что сейчас? Очевидно, что бандеровцам не до Днепра - он же не размовляет на мове и вообще имеет исток в России.Сергей КЭто правильно.VOVladimir OrekhovУмирающий Днепр - это ужасно.Vladimir PlastininФорсировать будет легче )))VOVladimir OrekhovА как квалифицировать умирающую Волгу, которая уже превращена в цепь загнивающих озер?Vladimir PlastininНе перегибай проблему. Судоходство сохранено, но глубина уменьшилась, обмеление всех рек из-за вырубки леса и жары. И так во всех странах.VOVladimir OrekhovКомментируемый пост: Vladimir Plastinin→Vladimir Orekhov11 июля, 17:33 Не перегибай проблему. Судоходство сохранено, но глубина уменьшилась, обмеление всех рек из-за вырубки леса и жары. И так во всех странах. Коммент Не вводите народ в заблуждение. Правда в том, что Волга «мелеет» вовсе не от жары или вырубки леса. Объем её ежегодного стока практически не меняется уже более столетия и составляет в среднем 254 куб.км/год. Откуда «обмеление»? Внедряемое в мозги населения якобы «обмеление» Волги – явление искусственное, вызвано лишь издевательством над ней – чего другого ждать, если после строительства каскада ГЭС распределение стока Волги по сезонам катастрофически изменен? Главный объем стока ныне приходится на зимний период, когда такая масса воды не только не нужна, но и крайне вредна. А в периоды навигации/вегетации на Волге сток ограничен, и она задыхается в дефиците воды, получаем пресловутое и лукавое «обмеление», и великие проблемы с судоходством, и экологическую катастрофу с обводнением Волго-Ахтубинской поймы, и катастрофическая деградация флоры и фауны…bianka БелаяТо есть, это наследие СССР?VOVladimir OrekhovКомментируемый фрагмент bianka Белая → Vladimir Orekhov 12 июля, 10:43 То есть, это наследие СССР? Коммент: А у нас почти все есть «наследие СССР». Даже все богачи и сверх богачи выросли оттуда же – почти все бывшие коммунисты последней формации (т.е. коммунисты/руководители периода разрушения СССР). И ВКК на Волге тоже из СССР, как и космос, Победы в войнах, создание и потом восстановление народного хозяйства, оружие, снижение розничных цен и много чего еще… Вот только на ВКК в начальный период было хоть какое-то оправдание этой эпопеи (нужная позарез гидроэнергетика), а вот теперь в условиях очевидно развивающейся катастрофы на Волге продолжать ее губить во имя той же энергетики, соблюдать приоритет гидроэнергетики похоже на госпреступление.bianka БелаяА как её продолжают губить, если ГЭС уже существуют? Вы предлагаете их взорвать?VOVladimir OrekhovКомментируемый фрагмент bianka Белая → Vladimir Orekhov 12 июля, 13:02 А как её продолжают губить, если ГЭС уже существуют? Вы предлагаете их взорвать? Коммент: Вижу, вы склонны иронизировать… Но тут для иронии/веселья поводов мало. Волга действительно гибнет. На эту тему есть масса исследований/материалов/документов. Практически эта ситуация обобщается и исследуется в рамках любой серьезной работы, в том числе в рамках любого «большого» проекта, связанного с гидротехническими сооружениями на Волге. И причин деградации Волги множество как локальных так и всеобщих для Волги. Но среди массы причин деградации специалисты давно выделяют две – гидротехнические сооружения (плотины) и изменение режима стока Волги. На текущий момент ликвидировать плотины - себе дороже. Практически нереально. Будем вынуждены оставить эту головную боль потомкам. А вот исправить ситуацию с режима стока не только вполне реально, это еще и однозначное требование Закона РФ. Но у нас энергетики настолько сильны, что никто выполнять Закон в этой части не собирается, а контролирующие органы эти нарушения Закона не желают видеть. Кратко и немного упрощенно ситуация выглядит так – основной объем вешней воды ежегодно собирается в водохранилищах. Затем в течение всего навигационного периода эта вода удерживается в водохранилищах. И это обстоятельство является главной причиной дефицита воды на некоторых участках Волги (так называемые «обмеления»). Следствие – ограничения судоходства, дефициты воды на водозаборах, порча воды и т.п. Затем, после окончания навигации воду водохранилищ начинают сбрасывать, и сбрасывают в течение всего межнавигационного периода (т.е. в течение всей зимы), как бы готовя водохранилища к приему вешней воды следующего сезона. В этот период Волга «захлебывается» от избытка воды, около полугода никаких «обмелений» и никаких проблем с глубинами для судоходства нет, но в этот период нет и судоходства. Но зато идет повышенная выработка «вожделённой» электроэнергии… Так вот одного только изменения режима использования ресурсов водохранилищ может обеспечить кардинальное улучшение ситуации на Волге и без всяких ухищрений и без всяких новых плотин. Быстро, дёшево и эффектно. Но, увы и ах…bianka БелаяНаправьте ваши рассуждения в виде запроса в Думу. Зачем ждать, когда кто- то другой инициативу проявит, если вы знаете, что нужно делать?VOVladimir OrekhovПохожее активистами уже сделано и не раз в адреса даже повыше ГосДумы. освещается проблема и в СМИ. Однако, видимо, кое-что оказывается посильнее желания/обязанности блюсти интересы государства в части спасения Волги.bianka БелаяТо есть, шеф, усё пропало?VOVladimir OrekhovКомментируемый пост: bianka Белая → Vladimir Orekhov 13 июля, 10:58 То есть, шеф, усё пропало? Коммент Очень хочется верить в то, что «потеряно» не все. Да, сегодня Волга не получает той защиты, которая ей крайне необходима. Но то, что власть уже не может полностью игнорировать проблему, уже явление положительное. Плохо пока то, что опять пытаются ограничиться полумерами или опять проблему «маловодья» пытаются решать посредством строительства новых гидросооружений т.е. посредством строительства новых губительных плотин.СССветлана СолодушенковаНаши властители (такие же ,как на Украине), считают,что чистить реки невыгодно."Хозяйствуют"по принципу -после нас хоть потоп.Надо быстрее набить карманы и смыться.Но про Волгу и множество других умирающих рек, озер не скажут по центральным каналам,не напишут.Просто Мария КохановаТочно....VBvaleri bolgovВсёпропальщики дрищат.ИНИрина НиколаевнаНам бы пора навести для начала попядок на своих реках ! А то от нашей безхозяственной деятельности , то тонем , то горим !eugeny MikhalenkovВ своих глазах бревна не видим... Реки по изгадили, сливаем ядовитые отходы, по берегам деревья повырубили... Конечно безопаснее писать что там у хохлов...ЕБЕлена Бресловачуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы...Альбина КолесниковаЖаль что это происходит с такой могучей рекой..СЦСергей ЦыбинНу, как всегда! Этот кандидат марксистско-ленинской философии и тут успел отметиться! А если подумать - нужна ли в Крыму такая ядовитая вода? Пусть хохлы сами ею травятся!Александр ТретьякТоже самое происходит и с ДономАнатолий БАГВ Раше таже хрень...ГНГалина Назароваа ты сам на парашеОМолег мотынгаА ты где ? Посмотри на Волгу !Виктор ТомилинСлова "посмотри на Волгу" не являются основанием "не смотреть" на Днепр.Маринаа что на нее смотреть? Мы знаем проблему, пытаемся ее решать!!! А что вы делаете, чтобы решить проблему Днепра? И последнее, я понимаю, что на Украине воспитанных людей все меньше и меньше, но когда вы заходите на чужие ресурсы, уж постарайтесь лицом в дерьмо не так часто падать, стыдно за вас!ОМолег мотынгаСпасибо. что вы не забыли про слово стыдно. Проблему Волги знаю, т.к. живу на ее одном из берегов. Как решаются ее проблемы тоже знаю, рыба практически кончилась. Это один из показателей ее состояния. Решать проблему Днепра не собираюсь. Успехов!ИванкуинджиВиктор ТомилинКакой был Днепр во времена Куинджи можно только помечтать.Алексей Горшков"Гитлеры приходят и уходят,а народ немецкий остаётся"! Примерно так же можно сказать о Днепре,да вообще о ВСЕЙ природе Украины: "Хунта приходит и уходит,а природа украинская остаётся"! А учитывая неадекватность членов нынешней хунты - она уже скоро сменится!Karmadon"Цивилизации" приходят и уходят, а природа остается. Правда, восстанавливаться после нашего хозяйничанья ей придется миллионы лет.Борис ВиленскийТут Жириновский прав.somiyrОн не то, что не прав - он невежда и хайповщик. Перекрытие Днепра дамбой в районе Смоленска ничего не даст - основные притоки находятся ниже по течению, да и куда девать сток воды до дамбы -он всё равно будет стремиться вниз по низменности, а отвести в другую местность - надо строить достаточно длинный канал, это дорого и не нужно - только для того, чтобы "насолить" хохлам? Бред и идиотизм.Виктор ТомилинКак это ничего не даст дамба в районе Смоленска? Она даст массу эмоций украинцам. На счет притоков Днепра ниже по течению...Посмотрите сколько воды приходит в Украину из Белоруссии и России, отнимите ее и вы ужаснетесь от того, что от Днепра останется, ручеек. Надо бы перенаправить днепровскую воду в сторону Дона. Тогда хохлам не нужно будет ремонтировать мосты через Днепр строить новые. С берега на берег речку можно будет пересекать, не снимая штанов.somiyrИз Беларуси - да, много воды, а до Смоленска - нет. И кто ж согласится перекрыть Днепр на границе Беларусь - Украина - Бацька? А тянуть канал от Смоленска до Дона - вряд ли выгодно экономически. И эмоции хохлов - это их личное дело.KarmadonУгу. А воду, что в Днепр шла, сам выпьет?Борис ВиленскийТут Жириновский прав.Виктор ЖуравлевПро безобразия на Украине ежедневно говорят путинские пропагондоны. А кто скажет Путину про безобразия у нас, которые творят его чиновники-бюрократы?! Вот, например, Трамп открыто писал в твитер и любой простой человек мог с ним напрямую "почирикать". А у нас? Вся переписка с царём идёт через бюрократический фильтр. Видно, боится Путин горькой правды! И сколько бы мы с вами здесь не "чирикали" о гибели великих русских рек и других безобразиях в стране, но до Путина это не дойдёт, а без его команды чиновники палец о палец не ударят. По-моему, надо требовать, чтобы Путин открыл дверь в социальную сеть интернета, и пообщался с нами напрямую без своих соглядатаев. Ведь здесь ему нечего бояться. Кроме правды, конечно!Lev KonovТвиттер "закрыл" Трампа - вот вам ваше "чириканье" в соцсети с народом. То есть, всего один человек-хозяин смог "закрыть рот" МИЛЛИОНАМ тех, кто хотел общения с ДЕЙСТВУЮЩИМ на тот момент американским президентом. И на Украине закрыли все оппозиционные телеканалы "по щелчку". И запретили ВСЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ Российской Федерации - боятся Путина)). Так кто же либер пропагандон?)) ПУТИН РУЛИТ! Только он для всего мира авторитет, ТОЧКА ОТСЧЁТА)) В том числе и в Интернете))... Насчёт ЦАРЯ - давно пора России вновь обрести ЦАРЯ. И В.В. Путин самая достойная кандидатура: все русофобы и так уже его называют ЦАРЁМ!))Виктор ТомилинПан Виктор, "чья бы мычал, а ваша б молчала". Мы хорошо помним как в США во время прошлых выборов твиты Трампа просто нагло удаляли из сети. Невиданная и неслыханная наглость! Трамп был на тот момент действующим президентом США. Вот это "настоящий бюрократический фильтр". А в Украине без решения суда указом президента закрыли вещание 3 - х теле каналов: 112 Украина, Zik, NewsOne. И вы после этого говорите о российском "фильтре"? Снимите очки с носа! Ваши "политологи", начиная с Вадими Карасева и заканчивая русофобкой Яниной Соколовской, каждый день участвуют на российском телевидении в политических ПРЯМЫХ эфирах. В России сейчас работают над созданием национального Интернета и Википедии. Нам не нужна эта пошлятина, которую не убирают Твиттер и Фейсбук даже после предписания российских судов. Это в Украине проводят европейские слеты пидарасов и лезбиянок в Киеве, Одессе. Нам, россиянам, такие западные "ценности" не нужны, они запрещены Конституцией РФ.Виктор ЖуравлевНу раз Вы так в Путина и его военно-бюрократическую систему верите, то сделайте так, чтобы он Вас услышал. Докажите мне, что ваш царь хороший, современный человек, который "для всего мира авторитет". Вот если Путин после Вашего обращения остановит умирание великой русской реки Волги, то я с Вами соглашусь. Или пусть понастроит достаточное количество самолётов-пожарных Бе-200 и А-40 лучших в мире пожарных, но которые стоят без серийного запуска более 20-ти лет, а российские леса уничтожаются пожарами. Давайте, обратитесь к своему Путину через интернет, а я тогда обещаю даже дать деньги на строительство и на Международную сертификацию этих машин. Вы в курсе, что Путин выпендривался, сидя за штурвалом Бе-200, но так и не сумел заставить своих чиновников-саботажников организовать экспорт или хотя бы серийный выпуск этих замечательных машин?!KarmadonНе подскажете, сколько украинских телеканалов на российском ТВ?Виктор ЖуравлевЕсли хозяин частного канала имеет право отключить свой канал, то это и называется демократией и свободой экономической деятельности, провозглашённой нашей Конституцией РФ. А путинские пропагондоны затыкают рот любому оппоненту, который начинает говорить правду. Они разучились вести дискуссии, разучились на аргументы отвечать аргументами. Например, на днях Пётр Толстой сбежал с заседания ПАСЕ, когда хулиганствующие хохлы стали оскорблять Россию. А надо не убегать с поля боя, а воевать. Но они умеют только подгавкивать Путину, но не имеют своих собственных мыслей. Они не могут ничего серьёзного противопоставить той же болтливой Янине Соколовской, которая, подобно Трындычихе, порет без устали всякую чушь. Обратитесь к своему Путину, чтобы он организовал, например, серийный выпуск самолётов-пожарных Бе-200 и А-40, чтобы они принялись за тушение пожаров. Я даже деньги дам. Давайте, обращайтесь! Мои друзья обращаются к нему уже много лет, но их обращения к Путину не пропускают. Даже деньги мои друзья обещали, но и это не помогло! Так что вы, российский народ, посажены системой путинизма в дерьмо, откуда вам даже чирикнуть не дают. А ваша болтовня в интернете до Путина не доходит!Маринаа они должны быть после закрытия наших? Сколько Белорусских я знаю, а украинские - нафиг, нафиг!KarmadonВопрос остается - сколько украинских телеканалов было на российском ТВ до закрытия наших? Я не могу назвать ни одного. И чтобы ПОСЛЕ что-то закрывалось, тоже не слышал. Подозреваю, что закрывать было НЕЧЕГО.HotRSА что, разве до закрытия российских на Украине, в России транслировались украинские?Johann H246fnerУ меня их три раньше больше было. Был у сына в России и у него были украинские каналы.HotRSУкраинские каналы в России только через спутник. Он-лайн просмотр через инет блокируется.bianka БелаяИ это очень хорошо. Достаточно того, что укропам разиешают работать в России.HotRSБез проблем. Но в таком случае не стоит устраивать всероссийский "плач Ярославны" по закрытым рос. каналам на Украине, в Прибалтике и наездам на RT.bianka БелаяДа кто плачет? Просто констатируют факт, один из тысячи, свидетельствующий о нацизме на Украинк и скатывании её в преисподнюю. Туда ей и дорогаHotRSДа. Констатация факта. Каждый день. На всех центральных каналах. В каждом выпуске новостей. И по поводу наездов на RT такая же песня. Каждое государство защищается как может.bianka БелаяЭто что вы государством называете? Ваша украдина- это просто территория, населенная скакунами без мозгов.HotRSДа без разницы, кем и что там заселено. На рос. тв постоянно ноют, что в ЕС не покупают Sputnik-V, но Россия не закупает зенеки и пфайзеры. В чем проблема? Да закупите пару-тройку тысяч доз для особо продвинутых. В этом замешаны и деньги и политика. Повторяю, каждое государство защищается как может. В том числе и Россия.bianka БелаяВо-первых, ЕС не продает свои вакцины , пока не привьют всех своих.Во- вторых, за ваши деньги- любой каприз. С довеском в виде тромбоза от астразенеки. Кто хочет- дуйте в Финляндию, или любую другую страну, прививайтесь. Наше государство, в отличие от " демократического" Запада, палки в колеса не ставит, не признавая граждан непривитыми, если они привились иностранной вакцинойHotRSНу, не весь Запад не признает иностранную вакцину. У каждой страны индивидуальный подход. Даже несмотря на то, что Спутник не сертифицирован в ЕС. А вот насчет того, что от астразенеки тромбоз, так и от Спутника есть побочка. Знакомую еле откачали после первой прививки Гам-КОВИД-Вак'ом. "В начале мая Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от COVID-19. В шорт-лист тогда попали российский «Спутник V», а также AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакцина для животных Zoetis. ЕМА подтвердило безопасность вакцины Moderna в начале марта. В конце апреля Всемирная организация здравоохранения внесла этот препарат в список рекомендованных вакцин для экстренного использования." http://marker.to/Ra3Nm9bianka БелаяМолодец. Но ни в одном из зарубежном исследовании, а также по заключению ВОЗ не зафиксировано ни одного серьёзного осложнения от Спутника. Всё в пределах обычной статистики от любой вакцины. Бывают тяжёлые аллергии. От чего откачивали вашу знакомую, науке неизвестно. И повторяю ещё раз: хотите- езжайте и прививайтесь хоть какой вакциной. Государство обеспечило всех наших граждан качественной вакциной бесплатно, в отличие от других стран. Капризы и закидоны отдельных граждан оплачивать не обязано.HotRSПовторяю, закупили бы 2-3 тысячи доз зенеки или любого другого зелья и вакцинировали бы за деньги особо продвинутых.bianka БелаяА потом что? Особо продвинутые и альтернативно одаренные будут предъявлять претензии из-за возможных побочек от иностранной вакцины снова к нашим медикам и нашему государству? Да ещё вопить, почему им за плату прививку делают? В третий раз повторяю: границы открыты, езжайте прививайтесь куда хотите.HotRSДело в том, что при вакцинации отечественными вакцинами тоже никто не гарантирует отсутствие побочек. Я, например, расписывался, что предупрежден об этом.bianka БелаяДело в том, что за наши вакцины хоть кто- то отвечает, а с какой стати наши врачи должны " откачивать" от астразегеки?HotRSХм... они же не бесплатно откачают, страховая компания оплатит. Возможно "бесплатную" вакцинацию тоже страховая оплачивает. Ничего бесплатного не бывает.bianka БелаяВот именно. Бесплатного ничего не бывает. А страховые компании тоже умеют денежки считать и прихоти клиентов не оплачивают.HotRSХм... Медучреждение предъявляет счет страховой уже постфактум.bianka БелаяДа, и стаховая не оплатит медучреждению его работу, потому что были нарушены правила. При любой страховке они есть, не только при медицинской. ОСАГО вам тоже не возместит ущерб, если вы решите " апгрейдить" своё авто, но у вас не получится и вы что-то сломаете.HotRSА где в правилах написано, что гражданин России теряет ОМС, если вакцинируется Spikevax'ом или зенекой?bianka БелаяА где написано, чтоОМС безразмерный кошелёк? Как у любой страховой компании, у ОМС есть строгий перечень медицинских услуг, которые она оплачивает. К примеру, медсестре не заплатят за укол, если клиент придёт со своей ампулой и без направления от врача. Врачу тоже не оплатят приём, если он решил выполнить хотелки клиента. И это ещё мелочи: и врач, и сестра могут вполне загреметь в тюрьму уже не по линии ОМС, если с клиентом что- то случится, или он решит слупить денежек со своих спасителей. Ибо применение неизвестного препарата есть медицинское преступление. И об экономике: почему государство, потратившее миллиарды на разработку и производство вакцины, предоставившее её бесплатно своим гражданам, должно поддерживать зарубежную фарминдустрию? Кстати, несмотря на массивную пропаганду против Спутника за рубежом, многие иностранцы приезжают в Россию , чтобы вакцинироваться. Это одна из причин, что в ЕС поспешили заявить, что вакцинирование Спутником не будет считаться, когда к каким- то услугам будут допускаться только вакцинированные. В России по такому пути не пошли. Можете ехать хоть куда, привезёте сертификат о вакцинации и к вам вопросов не будет.HotRSЕще более реальная возможность у врачей загреметь за неоказание неотложной помощи. Иначе они бы не спасали алкоголиков и наркоманов. Да что там наркоманы, жертв ДТП штабелями складывали бы в морге. Жертвы добровольно сели в транспорт и никто им не гарантировал, что за рулем или на встречке не окажется наркоман или отмороженный эдвард бил. Что касается поддержки собственного производителя, то 2-3 тысячи, даже 100 тысяч, доз иновакцины никак не отразятся на доходах отечественных компаний. Компании уже получили свои деньги. Излишки можно продать за бугор. И еще. В отечественный автопром денег впулили немеряно. Может еще запретить ввоз иномарок? И кто сказал, что после вакцинации иновакциной не выдают сертификат о вакцинации?bianka БелаяВы сами задаёте глупые вопросы и сами же на них отвечаете. Поэтому с моей стороны объяснять вам что-либо по пятому разу - напрасный и ненужный труд. Поэтому, разрешите считать диспут законченным.HotRSЕсли Вы забываете, что писали час назад, то приходится задавать глупые вопросы. Ну ладно, удачи!bianka БелаяДа это вы не понимаете прочитанного. Где уж понять аллегории. Да, удачи. Может, вам повезет и вы переболеете легко.Виктор ТомилинСеверо - крымсий канал перекрыли, воду сливают в Черное море в Херсонской области. В месте слива берег Черного моря на десятки метров покрыт зеленой тиной, вонь стоит на всю округу, к берегу не подойти, не то что купаться. Вода с соленой превратилась в пресную. Зато украинцам какая радость - Крым не получает воду с Днепра. Сейчас крымчане пьют чистую воду из собственных источников, залейтесь своей днепровской водой.Vladimir LioubimcevА зачем Крыму такая вонючая вода, спрашивается? Там наверняка все сточные воды Украины...Vladimir LioubimcevВ России уже к примеру Амур - топит постоянно. А из-за чего? Ки тай сильно загадил Амур, потом много-много лет не чистится дно Амура. Топит каждый год. При СССР такого безобразия не было, как сейчас. Где-то горит не переставая, гле-то топит тоже не переставая...Vladimir LioubimcevА Днепр жаль... Красивейшая река! Мощная, широкая!! Быстрая!!... была....HotRSМожно подумать, что в России ситуация лучше.Александр В СкориковЗачем крымчанам эта канализация? в крымском канале сейчас чистейшая артезианская вода, рыба появилась - глаз радуется. Я бы принял федеральный закон о запрете днепровской воды в Крыму.БОБорис ОсиповВ Куеве будет болото с лягушками...Николай ЗайчиковНу и чему вы радуетесь , все это говно все равно потечет в Черное мореАнатолий АнатольевСтолько ГОВНА не хватит, чтобы ОНО текло - разве, что толкать будут!!!!!Анатолий АнатольевЗАСРАНцы!!!!Геннадий БережновГадят во всём, гадят везде, так готовятся вступить в ЕС!bianka БелаяЗначит, для Крыма благо то, что хохлы канал перекрыли, а то вся эта гадость в Крым бы теклаAalik3456А им по барабану они через чернобыль прошли...Борис НиколаевичЧем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума обратиться! У нас самих Волга давно уже гибнет! Каспий высыхает, то же самое творится и с другими реками России!Natalija OsmininaТаковы реалии этого времени. Других не будет. Мир ждут засухи и голод.AKAndrey KorolkevicКуда ни ткнись,это страна 404....Алла ДубининаСокращение норм безопасности приводит к тому. что могилу себе роют не лопатой - экскаватором...СКСергей Ковалевбеда всех рек на самом деле. Волга, превращенная в цепочку болот по сути, цветёт зеленью и пр. "радостями", ибо нет современных очистных, города льют свои помои, а тока воды нет - болота! слышали про проект "Большая Волга", да что-то результатов нет. капитаизЬм, будь он неладен. прибыль важнее всего, включая саму жизнь... грустно. ибо мы знаем путь, но не идём по нему...Комментировать
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