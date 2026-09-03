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Военное обозрение

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Тяжёлый крейсер «Де Мойн» — о бронировании и зонах свободного маневрирования против крейсера проекта 66

Тяжёлый крейсер «Де Мойн» — о бронировании и зонах свободного маневрирования против крейсера проекта 66

Казалось бы, всё ясно: «американец» пробивает советский крейсер на 90 кбт, а советский бьёт американца на 117 кбт.

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