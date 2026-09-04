Andrew Kravchenko/AP/TASS Усилия Украины по получению у западных партнеров средств противовоздушной обороны так ни к чему и не привели, а Киев все сильнее раздражается из-за сокращения поставок вооружений.
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