Генерал Фентон: спецназ ВС США привлечен к подготовке ВСУ

Спецназ Вооруженных сил США готовит бойцов ВСУ к работе в зоне боевых действий. Такое заявление на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) сделал глава Командования специальных операций (СОКОМ) ВС США генерал Брайан Фентон, пишет ТАСС.
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