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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альпинистка Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на 14 высочайших гор Земли

Альпинистка Алина Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на все 14 высочайших вершин Земли. Это следует из данных компании-организатора экспедиций Seven Summits Treks.

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