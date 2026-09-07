В 2026 году на программу «Петербургские дворы» выделено более 6 млрд рублей – данные PiTER.TV

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского Правительства 7 сентября сообщил, что в 2026 году на программу благоустройства «Петербургские дворы» выделено более 6 миллиардов рублей.
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