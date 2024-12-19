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Что должны знать жители Мангистау о покупке детских игрушек на Новый год

Что должны знать жители Мангистау о покупке детских игрушек на Новый год

В рамках мониторинга безопасности продукции Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК выявил  детские игрушки, несоответствующие обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек», передает inAktau.

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