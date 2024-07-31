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FP: коррупция не позволит Украине вступить в ЕС и НАТО в ближайшем будущем

FP: коррупция не позволит Украине вступить в ЕС и НАТО в ближайшем будущем

Украина по-прежнему слишком коррумпирована, чтобы стать частью Запада © AP Photo / Markus Schreiber Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Украина хотела бы победить Россию за счет присоединения к западным альянсам, пишет FP.

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