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Свежие комментарии

  • yura ageev
    Как мера - надо публиковать ФИО сотрудников полиции, составивших протоколы, это ведь не персональные данные, раз они ...ДИАСПОРА НАНОСИТ ...
  • Дмитрий Gold
    Сейчас в полицию пролезают брюнеты, кто это разрешил, мы Россия и нечего делать в органах инакомыслящим.ДИАСПОРА НАНОСИТ ...
  • ninikooo Митусова
    Для начала нужно депортировать Семигина, Беглова, Хуснулина и Иже с ними, которые « топят за мигрантов» . Да и позици...Мигрантов-нелегал...

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