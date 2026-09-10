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Браки со спортсменами, миллионные суды и пластика: как Алана Мамаева прошла через измены и построила бренд на громких скандалах

Браки со спортсменами, миллионные суды и пластика: как Алана Мамаева прошла через измены и построила бренд на громких скандалах

Жизнь Аланы Мамаевой — готовый сценарий для светской драмы: громкие браки со спортсменами, тюремные сроки мужей, измены и затяжные судебные войны за имущество.

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