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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Не помню, чтобы я просился в «Спартак» из-за большой зарплаты. Хотел бы денег, давно бы менял команды без стыда и совести, как делают это Абаскали»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слова экс-футболиста московского клуба Олега Иванова, который заявил, что Мостовой хочет не столько тренировать красно-белых, сколько получать такую же зарплату, как Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль.

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