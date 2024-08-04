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Калужские новости

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Мотоциклист столкнулся с автомобилем в калужской глубинке

Мотоциклист столкнулся с автомобилем в калужской глубинке

3 августа в третьем часу дня на 32-м километре трассы Калуга - Медынь, в Дзержинском районе, случилась авария, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС3 августа в третьем часу дня на 32-м километре трассы Калуга - Медынь, в Дзержинском районе, случилась авария.

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