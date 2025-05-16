Спасатели помогли полиции освободить мужчину от наручников под Новосибирском

Инцидент произошел в городе Куйбышеве Новосибирской области. Подробности рассказали в Центре по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области.
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