В Смоленске в преддверии Дня отца сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в открытом уроке

В преддверии Дня отца, который отмечается в третье воскресенье октября, заместитель командира ОР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Смоленску Дмитрий Юрочкин принял участие в открытом уроке «Разговоры о важном» на тему: «Профессия отца.