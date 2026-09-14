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Художнику-конструктору Людмиле Кажуре вручили карту лауреата ВДНХ

Художнику-конструктору Людмиле Кажуре вручили карту лауреата ВДНХ

Архивно-библиотечный фонд ВДНХ вручил карту лауреата художнику-конструктору Людмиле Кажуре, награжденной бронзовой медалью Выставки в 1987 году.

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