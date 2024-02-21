Актёр Никита Кологривый готов сыграть Жириновского за любые деньги

Звезда сериала "Слово пацана" мечтает сыграть покойного лидера ЛДПР.Вероятнее всего главная роль в фильме-байопике об основателе ЛДПР, политике Владимире Жириновском сыграет набирающий популярность актёр Никита Кологривый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии