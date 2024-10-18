Worldcoin переименовывается в World и запускает новую систему сканирования сетчатки глаза

Проект Worldcoin, основанный генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, проводит ребрендинг. Блокчейн переименован в World и получает информацию о пользователях из новой версии своего спорного устройства для сканирования радужной оболочки глаза Orb.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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