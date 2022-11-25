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Первая лига. «Балтика» в гостях у «Арсенала», «Рубин» примет «Нефтехимик» в воскресенье

«Балтика» сыграет в пятницу в гостях с тульским «Арсеналом» в 20-м туре Мелбет Первой лиги. В воскресенье «Енисей» встретится на выезде с «Велесом», «Рубин» примет «Нефтехимик», «Алания» – «Уфу».

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